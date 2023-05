Das ist der neue Trainer der Dresdner Eislöwen

Dresden - Am Montag landete er gegen 14 Uhr auf dem Dresdner Flughafen. Am Dienstag wird Corey Neilson (46) um 11 Uhr offiziell als neuer Coach der Dresdner Eislöwen präsentiert.

Corey Neilson (46) ist neuer Trainer der Dresdner Eislöwen. Von 2018 bis Februar 2021 betreute er die Lausitzer Füchse. © Lutz Hentschel

Im Gepäck hat er einen Erfolg. Als Co-Trainer an der Seite von DEL2-Meistermacher Peter Russell (48/Ravensburg) gelang ihm am Freitag mit der Auswahl Großbritanniens der Aufstieg in die Top-WM-Gruppe.

Beim entscheidenden Sieg gegen Italien in Neilsons Heimat Nottingham schoss sein Sohn Cade (21) den 5:3-Siegtreffer.



Jetzt soll also Neilson senior die Dresdner auf die Erfolgsspur führen. In Weißwasser schaffte es der Kanadier mit britischen Wurzeln nur im ersten Jahr.

2018/19 kamen die Lausitzer Füchse in der Hauptrunde auf Platz vier, scheiterten danach im Viertelfinale. Danach spielte er mit den Blau-Gelben gegen den Abstieg.