DEL oder DEL2: Eislöwen-Sportdirektor Baxmann ist vorbereitet

Dresden - Spätestens in zehn Tagen haben die Dresdner Eislöwen wieder ein Stück mehr Klarheit gewonnen. Bis zum 17. Mai müssen die Krefeld Pinguine ihre Unterlagen bei der DEL eingereicht haben, will der DEL2-Champion aufsteigen.

Jens Baxmann (41) ist für alle Fälle vorbereitet - DEL und DEL2. © Lutz Hentschel

Währenddessen bastelt Eislöwen-Sportdirektor Jens Baxmann (41) an seinen Planspielen für den neuen Kader. Derzeit liegt sein Fokus "auf der DEL2". Baxmann meinte mit Blick auf einen möglichen Klassenerhalt in der DEL: "Sollte der Fall eintreten, müssen wir die Situation anders bewerten. Dann wird es die eine oder andere Veränderung geben."

Anders als im Vorjahr beim Abstieg der Düsseldorfer EG ist man in Dresden weiter auf alles vorbereitet.

Offiziell einen Vertrag besitzen bei den Eislöwen: Goalie Janick Schwendener (33), die Verteidiger Ivan Komirist (17), Gregory Kreutzer (25), Felix Krüger (18), Bruno Riedl (23) und David Suvanto (31). Im Sturm sind Tomas Andres, Sebastian Gorcik (beide 30), Ricardo Hendreschke, Connor Korte (beide 23), Drew LeBlanc (36) sowie Lukas Buschbeck (17) fix. Macht zwölf Spieler.

"Wir werden eine gute Mischung finden, die offenen Positionen besetzt zu bekommen, es sieht gut aus", so der 41‑Jährige. Mehr als nur Gerüchte sind, dass Tom Knobloch nach Dresden zurückkommt, Fabian Hegmann (25) die zweite Goalie-Position einnehmen soll, die Stürmer Adam Helewka (30) sowie Kyle Topping (26) aus Kanada kommen.