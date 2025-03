Dicker Brocken für Eislöwen! Play-off-Auftakt gegen Rosenheim und Super-Goalie Autio

Dresden - Siegen oder fliegen! Die Eislöwen starten am heutigen Mittwochabend (19.30 Uhr) in die Play-offs. Das Ziel lautet: DEL2-Meisterschaft! Dafür braucht das Team von Coach Niklas Sundblad (52) zwölf Siege - jeweils vier im Viertel-, Halb- und Finale in den "Best-of seven"-Serien. Zum Heimspiel-Auftakt warten die Starbulls aus Rosenheim mit einem dicken Brocken.