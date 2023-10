Die Eislöwen taumeln! Dritte Niederlage hintereinander

Selb - Goldener Herbst? Von wegen! Als der Oktober richtig Fahrt aufnahm, ging für die Dresdner Eislöwen das Taumeln los. Am Sonntagabend gab's im dritten Spiel in Serie die dritte Niederlage - 2:4 (1:1, 0:2, 1:1) bei den Selber Wölfen.

Coach Corey Neilson (r.) und sein Co-Trainer Petteri Kilpivaara (l.) müssen sich etwas einfallen lassen. © Lutz Hentschel

Dabei hatte die Konkurrenz aus Kassel und Weißwasser mit ihren Niederlagen eigentlich den Weg für den erneuten Sprung an die Tabellenspitze bereitet.

Aber das Team von Corey Neilson war selbst gegen das zweitschlechteste Heimteam der DEL2 wieder einmal offensiv zu sparsam.



Dabei ging es gut los: Simon Karlsson (14.) brachte Dresden zunächst in Führung, doch ausgerechnet der langjährige Eislöwe Jordan Knackstedt glich 85 Sekunden später schon wieder aus.

Der Kanadier spielte fünf Jahre in Dresden, ehe es für ihn vor der Saison nach Selb ging. Man traute ihm das hohe Tempo nicht mehr zu, doch was die Eislöwen da in den letzten Spielen auf dem Weg nach vorn zeigten, wäre auch für Knackstedt kein Problem.

"Wir machen nicht das, was wir wollen, haben zu viele Scheibenverluste und laden Selb zu Kontern ein. Das müssen wir besser machen und mehr Zeit in der gegnerischen Hälfte verbringen", forderte Vincent Hessler.