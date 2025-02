Paukenschlag bei den Eislöwen: Positiv-getesteter Stürmer Fox spielt ab sofort wieder

Dane Fox (31) darf trotz positivem Doping-Tests ab sofort wieder spielen. © Lutz Hentschel

Seit Donnerstag ist klar, der DEL2-Klub wird den 31-Jährige bereits Freitag in Regensburg wieder einsetzen.

"Wir haben uns in den letzten Tagen intensiv mit dem Thema und der Sachlage beschäftigt. Dane hat zu Beginn der zu betrachtenden Woche und somit nicht am Spieltag ein Nahrungsmittel zu sich genommen. Unabhängig von diesem Fakt, gilt es festzuhalten, dass THC als Inhaltsstoff nachweislich keine leistungssteigernde Wirkung im Körper eines Athleten erzeugt, und daher abseits der Wettkampftage eingenommen werden darf", so Eislöwen-Sportdirektor Matthias Roos (44).

"Nach Rücksprache mit der NADA ist davon auszugehen, dass sich das laufende Verfahren gegen Dane über mehrere Wochen, gegebenenfalls sogar Monate, hinziehen wird. In dieser Zeit wird er weder von der NADA noch der DEL2 gesperrt werden. Wir haben uns deshalb entschieden, Dane ab dem Wochenende wieder zum Einsatz zu bringen."

Der Kanadier hat sich dazu bereiterklärt, wöchentlich Urin- bzw. Speichelproben zur Kontrolle beim Mannschaftsarzt der Eislöwen abzugeben. "Um für eine vollständige Aufklärung des Sachverhalts zu sorgen, woran ihm vom ersten Tag an viel gelegen ist", so Roos.