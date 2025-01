Eislöwen-Schock! Positiver Dopingtest bei Topscorer Fox

Dresden - Mitten in die Aufstiegs-Euphorie bei den Eislöwen platzt eine Bombe. Die deutsche Antidoping-Agentur NADA hat Top-Torjäger Dane Fox (31) positiv getestet!

In einer Doping-Probe von Dane Fox (31, r.) wurde eine im Wettkampf verbotene Substanz gefunden. © Lutz Hentschel

"Ein unschönes Thema: Dane ist benachrichtigt worden, dass er bei der Testung eine Substanz im Körper hatte, die auf der Dopingliste steht", teilte am heutigen Donnerstag Sportdirektor Matthias Roos (44) mit. "Es ist eine Substanz, die ist nicht leistungssteigernd - im Training erlaubt, aber nicht im Wettkampf oder im Spiel."



Die Nachricht ereilte die Dresdner am Mittwochnachmittag, am Donnerstag erfuhr es die Mannschaft. "Als wir es um 9.45 Uhr dem Team mitgeteilt haben, war's ein Schock", so Roos.

Aber Coach Niklas Sundblad (52) ergänzte: "Es wurde aber auch gleich ganz schnell der Fokus auf das nächste Spiel gerichtet." Da geht's am Freitag in Weiden zur Sache.

In Bayern ist der Stürmer jedoch nicht dabei. "Dane ist nicht gesperrt - weder von der DEL2 noch von der NADA. Wir werden ihn aber nicht einsetzen und den weiteren Verlauf abwarten", so der Sportdirektor. "Dane hat es über ein Nahrungsmittel zu sich genommen. Ich gehe nicht davon aus, dass es verunreinigt war. Dane war sich nicht bewusst, dass es verboten ist."

Bis Montag hat der 31-Jährige jetzt Zeit, Stellung gegenüber der NADA zu beziehen.