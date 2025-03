Eislöwen brauchen einen Sieg zum Halbfinale: "Werden uns richtig reinhauen"

In Spiel vier in Rosenheim ging es mal so richtig eng zur Sache. © Wolfgang Fehrmann

Weil Travis Turnbull (38) & Co. wenige Minuten zuvor in der 17. Minute der Verlängerung in Rosenheim ein Gegentor kassierten und dadurch 1:2 verloren, kommt es jetzt am Freitag ab 19.30 Uhr zum nächsten Heimspiel.

Einen Sieg benötigen die Eislöwen noch im Viertelfinale, um in der "Best-of seven"-Serie den Sack mit dem vierten Erfolg zumachen zu können und ins Halbfinale einzuziehen.

Warum hat dies in Rosenheim nicht geklappt? Ganz klar: Es lag an der eigenen Chancenverwertung! Gerade im Schlussabschnitt und in der Verlängerung hatten Sebastian Gorcik (29), Tomas Andres (28) & Co. zahlreiche Top-Chancen, die sie liegen ließen.

40 Schüsse und nur ein Tor unterstreichen das Problem. Sicher, Oskar Autio (25) hatte gute Paraden, aber unüberwindbar ist der Finne nicht.