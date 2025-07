Nächster Neuzugang! Versüßt dieser Eislöwe die DEL-Saison?

Mit C.J. Suess haben die Dresdner Eislöwen den nächsten Neuzugang für die DEL an Land gezogen.

Von Enrico Lucke

Dresden - "Ich bin sehr gespannt auf meine neue Aufgabe in Deutschland", meinte Clint Joseph "C.J." Suess bei seiner Vorstellung in Dresden. Der US-Flügelflitzer soll den Eislöwen in der DEL mit möglichst vielen Toren zum Klassenerhalt verhelfen, dabei ist seine Verpflichtung wohl auch ein Griff in die Wundertüte.



Einmal schlüpfte C.J. Suess (31) in Dress des NHL-Clubs Jose Sharks. Danach musste er ins Farmteam. © Foto: IMAGO/Robert Edwards Warum? Ganz einfach: Der 31-Jährige hat bisher noch nie den amerikanischen Kontinent verlassen - feiert somit sein Europa-Debüt. Dazu ging "C.J." in erster Linie in der AHL auf Torejagd. In 367 Partien kam er lediglich auf 77 Treffer. Zuletzt stand er für Manitoba Moose auf dem Eis, da machte seine Plus-Minus-Statistik von minus 17 Sorgen.

Eislöwen-Sportdirektor Matthias Roos glaubt trotzdem, dass der Linksschütze dem Team weiterhilft. "C.J. ist ein schneller Spieler mit gutem Umschaltspiel, Spielwitz und Zug zum Tor", so der 45-Jährige. "In seiner Karriere hat er sich immer wieder die Chance erarbeitet, sich auch in der NHL zu zeigen - zuletzt auch in einem Alter, in dem andere diesen Schritt eigentlich hinter sich haben." Dresdner Eislöwen Termin fix! Dann steigt das Eislöwen-Highlight im Rudolf-Harbig-Stadion Dresdner Eislöwen Spielplan ist da: Das erwartet die Eislöwen in der DEL Dies war bei den San Jose Sharks. Da absolvierte der 86-Kilo-Mann allerdings nur ein Spiel in der besten Liga der Welt, danach ging's zum Farmteam: San Jose Barracuda (46 Spiele, 10 Tore, 12 Vorlagen). Roos ist überzeugt: "Seine Mentalität, gepaart mit seiner Qualität, wird uns auf und neben dem Eis weiterbringen." Zumindest kennt "C.J." aus seiner Zeit in der NCAA (Uni-Liga) die in Europa übliche größere Eisfläche, die seinem Spiel und seiner "Produktivität entgegenkommen wird".