Wiedersehen steht bevor: Darum musste der Eislöwen-Kapitän seinen Hund drei Monate zurücklassen

Dresden - Travis Turnbull (39) dürfte es kaum erwarten, dass er am Donnerstag mit seiner Frau Kasey sowie den drei Töchtern Bradley, Bo und Bentley gegen 10.30 Uhr in Dresden landet. Denn der Kapitän der Dresdner Eislöwen hat etwas vermisst.

Alles in Kürze

Travis Turnbull und sein Jax haben sich bald wieder. © Enrico Lucke

Keinesfalls den Geruch in der Kabine. Dafür aber seinen geliebten Mini-Australian-Shepherd Jax. Er ist mittlerweile 13 Jahre und gepaart mit den etwas schwierigeren Einreisebestimmungen in die USA blieb der Rüde die vergangenen drei Monate lang in Dresden.

"Sophia vom Event-Team hat ihn betreut und ist sogar mit ihm in den Urlaub gefahren", verrät Eislöwen-Sprecher Konrad Augustin.

Wie für Jax kehrt damit genauso beim Aufsteiger Normalität ein. Die Spieler kommen diese Woche wieder an. Beziehen ihre Wohnungen und die Kabine.

Ab kommender Woche will Coach Niklas Sundblad (52) sein Team fit für die Premieren-Saison in der DEL machen. Ob Johan Porsberger (32) dann mittrainiert?

"Wir sind derzeit noch in Gesprächen", verrät Sportdirektor Matthias Roos (45). "Entschieden ist noch nichts."