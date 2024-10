Dresdner Eislöwen brechen Pechsträhne: Revanche gegen Selber Wölfe geglückt!

Dresden - Die Revanche ist geglückt! Nach der derben 0:7-Klatsche in Selb schlugen die Dresdner Eislöwen die Wölfe am Sonntag daheim vor 3320 Zuschauern mit 4:1 (1:0, 2:0, 1:1) und der Gästetrainer traf eine spannende Aussage.

Eislöwen-Angreifer Drew LeBlanc (l.) leitete mit seinem Führungstor den Siegeszug ein. © Matthias Rietschel

"Dresden ist eine Gefühlsmannschaft, wenn's für sie läuft, läuft's", so Selb-Coach Craig Streu. Bedeutet aber auch, wenn's nicht läuft, wird's schwer für das Team von Niklas Sundblad. Siehe die Partien in Selb, als auch zuletzt die Duelle in Kaufbeuren (3:5) und Rosenheim (0:5).

Der Eislöwen-Coach hielt dagegen: "Nein, wir sind keine Gefühlsmannschaft. Wir wollen solides Eishockey spielen."

Dies gelang am Sonntag eindrucksvoll. Nach einer Reihe von zahlreichen Top-Chancen war's Drew LeBlanc (17.), der den Tor-Reigen eröffnete. Zuvor hatte Kapitän Travis Turnbull (17.) einen perfekten Querpass gespielt. Der US-Boy brachte nur noch die Kelle reinhalten.

Kurz nach dem ersten Pausentee war's Johan Porsberger (23.) mit dem Überblick. Er sah Tomas Andres, servierte ihm perfekt die Scheibe und schon stand es 2:0.

Als gegen die Gäste eine Strafe angezeigt wurde und die Hausherren einer mehr auf dem Eis waren, hatte Arne Uplegger (38.) den Kopf oben. Sah wie Dane Fox mit dem Stock die Scheibe forderte. Perfekt kam sie zu ihm und er nagelte sie unters Dach - 3:0. Bruno Riedl (53.) besorgte in Überzahl den vierten Treffer.