Eislöwen dominieren Play-off-Viertelfinale: Eine Frage der Qualität!

Die erste Reihe ist hier fast komplett: Verteidiger Tariq Hammond (v.l.) feiert mit den Stürmer Travis Turnbull, Dane Fox und Andrew Yogan nach dem Treffer zum 1:1. © Lutz Hentschel

Auf die Frage, ob die Eislöwen im vierten Spiel den vierten Sieg und somit den Halbfinaleinzug in der "Best of Seven"-Serie perfekt machen wollen, antwortete Coach Niklas Sundblad (52): "Jedes Spiel beginnt von Neuem. Rosenheim ist sehr stark daheim. Ich werde die Mannschaft, so gut es geht, vorbereiten."

Dies ist dem 52-Jährigen bereits in den ersten drei Partien gelungen. Die Statistiken sprechen für sich.

Die Eislöwen gewinnen deutlich die Bullys und haben dadurch meistens Scheibenbesitz. In Unterzahl verteidigen sie alles weg und lassen die Starbulls kaum zur Entfaltung kommen. Trotz vieler Strafminuten kassierten sie kein Tor.

Was allerdings auch eine Schwäche der Bayern ist. In den drei Duellen netzten sie erst zweimal ein. Dies liegt zum einen daran, dass Danny aus den Birken (40) im Dresdner Kasten einen guten Job macht. Seine Vorderleute räumen auch viel weg, aber die Starbulls agieren viel zu harmlos. Coach Pasanen gestand: "Wir haben unsere Qualität, Dresden ihre."