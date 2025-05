Er schoss die Eislöwen in die DEL! Stürmer verlängert in Dresden

Dresden - Was Fußball-Nationalspieler Mario Götze (32) bei der WM 2014 im brasilianischen Rio gelang, schaffte Eislöwe Tomas Sykora (34) im "Kleinen" vor reichlich einer Woche in Ravensburg. Sein Treffer sorgte für die Meisterschaft und machte den Weg in die DEL frei. Wenig überraschend ist deshalb, dass der Aufstiegsheld seinen Vertrag um ein Jahr verlängert hat.