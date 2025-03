Pünktlich zu den Play-offs wieder in Topform! Eislöwen gewinnen ersten heißen Fight

Dresden - Trashtalk, fliegende Fäuste, Tore, viele Strafen, geile Stimmung: Im Dresdner Löwenkäfig sind die Play-offs - die geilste Zeit im Eishockey - gestartet. Und die Hausherren rangen zum Auftakt in der Viertelfinal-Serie (Best of Seven) den Starbulls aus Rosenheim den ersten Sieg ab. Mit 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) gewann das Team von Niklas Sundblad.