Eislöwen hadern nach Test-Debakel: "Schlimme Sachen"

Andrew Yogan (l.) und Drew LeBlanc brachten die Eislöwen zwar in Front, aber am Ende zogen sie beim 2:6 lange Gesichter. © Lutz Hentschel

"Das letzte Drittel war uff", meinte der Schwede nach dem Duell mit den Franken. "Es sieht so ein bisschen aus, als ob am Ende die Kraft gefehlt hat. Aber so darf das nicht aussehen. Das war bitter!"

Was störte den 51-Jährigen nach der Pleite gegen den DEL-Klub? "Da waren ganz viele schlimme Sachen - Turnover, Scheibenverluste von älteren Spielern", so Sundblad. Er war froh, dass es "kein normales Saisonspiel war".

Dabei hatten die Hausherren im kleinen Finale zwei ordentliche Drittel gegen die Ice Tigers gespielt. Drew LeBlanc (21.) und Andrew Yogan (23.) brachten den Zweitligisten in Front und das verdient.

Dazu gab's die eine oder andere gute Chance nachzulegen. Bis zum 2:2-Ausgleich (27./Charlie Gerard, 42./Will Graber) war's ein offenes Spiel.