Wechsel perfekt: Eislöwen holen einen Husky ins Rudel!

Dresden - Die Derby-Niederlage vom Sonntag ist abgehakt. Die Dresdner Eislöwen empfangen am Freitag Regensburg. Die Eisbären sind mit zehn Siegen in Folge die Mannschaft der Stunde in der DEL2. Das wollen künftig die Dresdner sein und deshalb schlagen sie auf dem Spielermarkt noch mal zu.

Tomas Sykora (33, l.) hat in dieser Saison wenig gespielt. Deshalb gibt ihn Kassel jetzt an Dresden ab. © Mathias M. Lehmann

Tomas Sykora wird künftig an der Elbe auf Torejagd gehen. Bei den Kassel Huskies lief es zuletzt nicht perfekt für den 33-Jährigen. Verletzungen und Krankheiten warfen ihn immer wieder zurück. Es fehlt der Spielrhythmus.



"Mit der Verpflichtung von Tomas bekommen wir einen weiteren Spieler mit Erfahrung und Physis. Dazu hat er bewiesen, dass er in dieser Liga auch Tore schießen kann", so Eislöwen-Sportdirektor Matthias Roos (43).

Dass der Slowake mit deutschem Pass eine Verstärkung sein kann, zeigen seine Statistiken. Für die Löwen Frankfurt erzielte er in der Aufstiegssaison 2021/22 in 56 Partien 29 Tore und hatte einen großen Anteil am Sprung in die DEL. Nächste Woche wird er in Dresden erwartet.

Die Pre-Play-offs sollen unbedingt erreicht werden. "Das ist auch realistisch", versichert Kapitän Travis Turnbull (37) vorm Duell am Freitag.