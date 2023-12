Bittere Pleite! Angepeitschte Eislöwen können sich nicht belohnen

Eislöwe Mitch Wahl (l.) verletzte sich zu allem Überfluss bei einer Rauferei mit einem Landshuter. © Thomas Heide

"Wir haben gut angefangen - wieder mal", meinte Eislöwen-Coach Petteri Kilpivaara.

Sein Kollege Heiko Vogler, der begeistert von der Dresdner Stimmung war, meinte: "Es war ein hartes Stück Arbeit. Dresden war im ersten Drittel spielbestimmend, wir immer einen Schritt zu spät."

Aber trotzdem gingen die Gäste durch den Treffer aus dem Nichts von Jakob Mayenschein (10.) mit einer Führung in die Kabine.

Nach der Pause skandierte die Nordkurve: "Schießt ein Tor für uns!" Aber mitten im Sprechchor klingelte es im Dresdner Tor. Im Gewühl hatte Tyson McLellan (23.) das 0:2 aus Eislöwen-Sicht erzielt. Die Hausherren mussten wieder einem Rückstand hinterherrennen. Zudem wurde die Partie bissiger.

Gleich nach dem zweiten Landshuter Treffer flogen die Löwen Tomas Andres und Mitch Wahl in die Bande hinterm Landshuter Gehäuse. Danach ging Wahl auf Simon Stowasser los.

Die Schiris schauten sich die Szene per Video an, es gab keine große Strafe für den Dresdner. Der hatte sich in der Szene selbst an der Hand oder am Unterarm verletzt. Kilpivaara: "Es sieht nicht gut aus." Es war ein Bärendienst fürs Team.