Licht und Schatten am Auftakt-Wochenende: Eislöwen machen ersten Schritt

Johan Porsberger (30, l.) hatte in der Verlängerung gegen Rosenheim das Siegtor geschossen. © Thomas Heide

Am Freitag hatten die Outlaws im Stehblock das Plakat entrollt: "Fankultur bleibt kritisch". Denn auch wenn dem einen oder anderen deren Kritik an der Vorbereitung nicht geschmeckt hat - die Anhänger haben ein Recht darauf, dies zu sagen.

Doch während die Spieler von Neu-Coach Corey Neilson (47) gegen Rosenheim anfangs etwas nervös agierten und den Gegner durch zwei dicke Schnitzer an der Mittellinie zum Toreschießen einluden - die Eislöwen kämpften sich ins Spiel.

"Es war ein Katz- und Maus-Spiel, und wir sind in die Falle getappt", kommentierte der 47-Jährige die Gegentore am Freitag. Mit der Defensive war er nicht zufrieden und "hätte nicht gedacht, dass seine Mannschaft noch ein Tor schießt". Am Ende waren es drei.

Verkehrte Welt in Bad Nauheim. Johan Porsberger (30) & Co. wirkten wie befreit in der Offensive. Machten Druck, kreierten regelrecht sehenswert Chancen. Aber nach der 3:1-Führung gaben sie die Partie beim Vize-Meister unnötig aus der Hand.