Millionenspritze für die Eislöwen, und dieser Schlüsselspieler bleibt

Gleichzeitig verkündeten die Eislöwen, dass Goalie Janick Schwendener seinen Vertrag um ein Jahr verlängert hat. Der 32-Jährige geht damit in Dresden in seine fünfte Saison.

Aber nicht nur die Profis profitieren von dem Deal. Am Dienstag zum Heimspiel gegen Landshut (ab 19.30 Uhr) gibt's auch eine Finanzspritze von 20.000 Euro für den Nachwuchs.

Eine genaue Summe wollte er zwar nicht nennen, auf Nachfrage bestätigte er, dass das Gesamtvolumen siebenstellig ist: "In den fünf Jahren kommt das schon hin."

Hauptsponsor SSS Energietechnik und Netzservice GmbH verlängerte den Vertrag gleich um fünf Jahre. © Lutz Hentschel

"Gesamtpaket überzeugt mich, und Dresden ist zur Heimat geworden", so der Schweizer mit deutschem Pass.

Wo er sich so heimisch fühlt, hat er da mittlerweile eine eigene Wohnung?

"Nein. Es geht schnell in dem Business. Ich weiß ja nicht, was die Zukunft bringt. Momentan genieße ich es, will mein Bestes geben und Spaß daran haben."

Sportdirektor Matthias Roos ist froh, dass einer seiner Stammgoalies verlängert hat.

"Wir haben ein sehr gutes Duo. Mussten schauen, mit wem man in die neue Saison geht", so der 43-Jährige. Dass zumindest bei einem frühzeitig Klarheit herrscht, macht ihn happy.

"Janick hat bisher bei uns 92 Siege und 58 Niederlagen - eine beachtliche Bilanz."