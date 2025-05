Nächster Eislöwen-Leistungsträger bleibt! "Freue mich auf die fetten Arenen"

Niklas Postel kommt derzeit aus dem Lachen nicht heraus. Der 27-Jährige ist stolz drauf, was die Eislöwen für einen Eishockey-Hype ausgelöst haben. © imago/Nordphoto

"Als mich Sportdirektor Matthias Roos nach Dresden geholt hat, war die DEL das mittelfristige Ziel. Dass es in der dritten Saison geklappt hat, ist gigantisch", so Postel. "Ich bin stolz." Was in den vergangenen Tagen in der Stadt abging, was für ein Eishockey-Hype ausgelöst wurde - er ist begeistert.

Beachtlich war dafür auch seine Leistung in den Play-offs - vier Tore, vier Vorlagen. "Und dabei habe ich kein Powerplay gespielt, nur fünf gegen fünf", so Postel. "Ich mag diese Spielweise - geradlinig, körperlich, intensiv. In der DEL werden wir gefühlt nur Play-offs spielen."

Einige Eislöwen-Fans schrieben nach der Vertragsverlängerung, der Spieler mit der 19 sei nur einer für die vierte Reihe in der DEL.

Darauf reagiert der Bayer mit 139 DEL-Partien (München, Krefeld, Düsseldorf) gelassen: "Damals hatte ich im Schnitt sieben Minuten Eiszeit pro Partie, aber wenn ich gebraucht wurde - auch mal 17. Mein Vorteil ist, dass ich überall einsetzbar bin."