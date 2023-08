Eislöwen nehmen Aufstellung vorm Touristen-Hotspot: Wer wird der neue Eisfürst?

Dresden - Eislöwen-Coach Corey Neilson (46) schlüpfte am Donnerstag gegen 8.30 Uhr in seine Schlittschuhe. Allerdings nicht im Löwenkäfig, sondern vorm berühmten Dresdner Fürstenzug. Unter den Augen der 35 Könige, Kurfürsten und Markgrafen nahm das DEL2-Team Aufstellung fürs Mannschaftsbild.

Der Fahrradfahrer ließ es sich nicht nehmen, durchs Bild bei den Aufnahmen zum Mannschaftsfoto zu fahren. © Matthias Rietschel

Und eine Frage lag auf der Hand: Wer wird der neue Eisfürst? Nach dem Weggang von Jordan Knackstedt (34) muss ein neuer Kapitän gefunden werden.

Sportdirektor Matthias Roos (43) weiß: "Jordan kann man nicht ersetzen." Er geht deshalb davon aus, dass "die Rolle von mehreren übernommen werden wird".

Doch welcher Eislöwe kommt fürs Kapitänsamt infrage? Zwei Verteidiger werden dabei intern immer wieder genannt - David Suvanto (28) und Arne Uplegger (25). Letzterer hat sich großartig entwickelt und Täler durchschritten.

"Ich wurde jedes Jahr im Sommer darauf vorbereitet, ein besserer Spieler zu werden. In der Saison konnte ich mich weiterentwickeln", so der 25-Jährige, der 2016 aus Weißwasser an die Elbe kam. "Da, wo ich jetzt bin, ist noch nicht die Endstation. Ich will am liebsten mit Dresden in die DEL."

Auf die Frage, ob er sich ein "C" für Kapitän oder "A" für Assistenten auf der Brust vorstellen kann, meinte er: "Ja, definitiv. Aber am Ende kommt es nicht darauf an, ob ich das Zeug dazu habe. Sondern darauf, was der Trainer entscheidet und was für die Mannschaft am besten ist."