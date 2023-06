Dresdner Eislöwen: Niklas Postel bleibt für ein weiteres Jahr

Dresden - "Da er im Sturm flexibel einsetzbar ist und sowohl in Unter- als auch in Überzahlsituationen eine wichtige Rolle übernehmen kann, ist sein Verbleib in Dresden ein wichtiger Schritt in der Kaderplanung", begründete Matthias Roos die Vertragsverlängerung von Niklas Postel (25) bei den Dresdner Eislöwen .

Niklas Postel (25) bleibt ein weiteres Jahr in Dresden. © Lutz Hentschel

Was der Sportliche Leiter der Eislöwen verschwieg, der Stürmer hatte vor einem Jahr einen Vertrag samt Option für ein zweites unterschrieben.

Die "Kader-News" ist somit keine wirkliche. Die Frage ist eher, wie wichtig ist der Verbleib des 25-Jährigen?

Ein Blick auf die Statistik: In 56 Partien für den DEL2-Club hat er vergangene Saison sieben Tore erzielt und 15 aufgelegt. Das ist eine magere Ausbeute für einen Stürmer, der in der Kaderschmieden von Red Bull in Salzburg ausgebildet wurde und einige DEL-Partien auf dem Konto hat.

Was in der abgelaufenen Saison auffiel, die Chancen auf eine bessere Ausbeute waren da. Wie bei großen Teilen des Teams haperte es an der Verwertung.

Roos stellt aber einen wichtigen Faktor für Postel nach vorn: "Insbesondere in den letzten acht Wochen war seine Sturmreihe mit Jussi Petersen und Philipp Kuhnekath nicht nur im Defensivverhalten stabil, sondern auch in der Offensive produktiv."