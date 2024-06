Eislöwen-Stürmer Andres zeigt, wo sein Herz schlägt: "Es ist ein Lifestyle"

Ústí nad Labem (Tschechien) - In einem kleinen Cafe am, wie er sagt, "Großen Garten von Ústí" sitzt Tomas Andres (28) entspannt. Kurze Hose, T-Shirt. Er genießt den Sommer. Seine Frau Maria (28) hat den Laptop am Nachbartisch aufgebaut und arbeitet für einen österreichischen Getränkehersteller, während der Eislöwen-Stürmer mit TAG24-Redakteur Enrico Lucke über seine Stadt und sein Leben plaudert.

Tomas Andres (28) ist in Ústí groß geworden. Vielleicht fühlt er sich deshalb in Dresden so wohl, weil beide Städte mit der Elbe verbunden sind. © Lutz Hentschel

Und gleich zu Beginn meint der 28-Jährige mit einem verschmitzten Lächeln: "Wir sagen: Ústí ist keine Stadt, es ist ein Lifestyle."

Ja, seine Heimstadt putzt sich raus. Die Uni und die vielen Studenten verwandeln die ehemalige Industriestadt. Kein Wunder, dass Familie Andres hier wieder mehr heimisch wird.

Zurzeit lebt Tomas mit seiner Frau in Dresden. "Am Wochenende sind wir aber oft bei meiner Mutter, die hier ein Cafe betreibt, und bei meiner Oma", verrät er. "Wir sind aber gerade dabei, ein Haus zu kaufen." In wenigen Tagen soll alles unter Dach und Fach sein. "Aber einziehen werden wir wohl erst in einem Jahr", so Andres.

Das Paar hat sich nicht für einen modernen Neubau am Stadtrand entschieden, ein älteres, kleines Reihenhäuschen mitten in der Stadt eroberte ihr Herz. "Maria liebt hohe Decken und Parkett", verrät der Stürmer. "Einen kleinen Garten gibt es auch." Perfekt zum Grillen und für Kinder.

Immerhin werden die beiden in wenigen Wochen erstmals Eltern. Und da Ústí mit seinen gerade mal gut 90.000 Einwohnern ein überschaubares Städtchen ist, hätte es der Junior später vom Elternhaus auch nicht so weit bis zur Eishalle.