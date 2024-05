Giftzwerg Granz geht Gegnern auf den Kranz: Eislöwen tüten Transfer-Coup ein!

Kein Wunder, gehört er doch zu den Cracks, die Sportdirektor Matthias Roos (44) schon lange kennt. Aber anders als zuletzt ist es schon ein kleiner Coup von ihm, Granz an die Elbe geholt zu haben.

Dass einer der giftigsten Spieler der DEL2 nach Dresden kommt, ging schon länger in den Fankreisen rum.

Oliver Granz (26, r.) und Eislöwen-Sportdirektor Matthias Roos (44, l.) kennen sich noch von früher. © Lutz Hentschel

Dass Granz den Stürmern des anderen Teams gehörig auf den Kranz gehen kann, hat er in der abgelaufenen Spielzeit gezeigt. 92 Strafminuten waren Platz zwei in der Hauptrunde. "Ich werde es so spielen, wie der Trainer es von mir erwartet", schmunzelte der Erdinger.

"Es war bisher immer so, dass sie wollen, dass ich hart und giftig spiele. Dass da Strafzeiten nicht ausbleiben, ist nun mal so."

Die Eislöwen-Fans wird's freuen. Lieben sie doch eher diese kämpferische Spielweise. Mit einer anderen Aussage sollte er auch die Anhänger zum Lachen bringen.

Nach seinem Wechsel von Weißwasser zu den Kassel Huskies meinte er: "Die neue Halle in Weißwasser ist zwar richtig schön, aber wenn du aus der Halle kommst, fällt dir nichts mehr ein."

Und was hält Granz von Elbflorenz? "Hier mangelt es an nichts. Ich bin seit paar Tagen mit meiner Freundin hier. Die Stadt lässt keine Wünsche offen", so der offensiv starke Verteidiger (zuletzt 29 Punkte). Jetzt muss er nur die Wünsche der Löwen erfüllen.