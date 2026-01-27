Parkes-Treffer leitet keine Wende ein: Eislöwen verabschieden sich mit Pleite in Olympia-Pause

Ingolstadt - Trevor Parkes fuhr nach zehn Spielminuten in Ingolstadt kopfschüttelnd zur eigenen Spielerbank. Aber nicht, weil er frustriert nach einer x-ten vergebenen Chance war, sondern vor Erleichterung. Sein Treffer zum 1:0 sorgte jedoch nicht für die Wende, am Ende standen seine Dresdner auch im letzten Spiel vor der Olympia-Pause mit einer 1:4-Pleite (1:0, 0:3, 0:1) da ...

Trevor Parkes (2.v.l.) nagelte hier die Scheibe ins Ingolstädter Tor. © imago/Fotostand

Die Art und Weise, wie der Treffer im ersten Drittel fiel, passte zu den Eislöwen. Sehenswert kamen sie durch Rourke Chartier aus dem eigenen Drittel.

Der Center passte auf Austin Ortega. Dieser täuschte gegen Ingolstadts Goalie Brett Brochu mehrfach den Schuss an. Schließlich flog die Scheibe durch den Schlittschuh des Schlussmanns in die Luft und Parkes netzte volley ein.

Kompliziert, lustig, besonders! Zumal die Eislöwen zuvor klarere Möglichkeiten ungenutzt ließen und wieder mal gut in die Partie gestartet waren.

"Wir haben eine Chance zu gewinnen", meinte der Schütze auch zu Recht in der Pause.