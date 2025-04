Ein Weltklasse-Drittel reicht: Eislöwen drehen Spiel und Final-Serie

Eislöwe Matthias Pischoff musste früh unter die Dusche, weil er Adam Payerl per Fausthieb heftig niederstreckte. Der Ravensburger hatte zuvor den Dresdner Jacob Friend unsanft von den Beinen geholt. © IMAGO/Maximilian Ris

Der Schlüssel zum Erfolg war, dass sich Travis Turnbull & Co. im dritten Drittel am Riemen rissen. Sie nutzen endlich ihre Top-Chancen, die sie in den 40 Minuten zuvor schlampig liegenließen. Dazu gingen sie den Fight aus dem Weg.

Vor der letzten Pause und mit dem 0:2 (Luca Hauf/9.; Robbie Czarnik/27.) im Rücken meinte Eislöwe Yannick Drews: "Wir müssen unsere Chancen nutzen, aber erst Mal zu Beginn die 3:5-Unterzahl überstehen, danach die Scheibe zum Tor bringen, dann drehen wir das Ding."

So passierte es. Und was dem Dresdner Spiel gut tat - auch wenn's schmerzlich war: Nach 15 Minuten musste Matthias Pischoff (5 plus Spieldauer) nach einem Faustschlag für den Rest der Partie in die Kabine.

Und in der 38. lag Tomas Andres verletzt auf dem Eis. Mit seinem linken Bein konnte er nicht mehr auftreten. Die Folge: Im Schlussdrittel stellte Coach Niklas Sundblad um: Ricardo Hendreschke rückte in die Reihe von David Rundqvist und Sebastian Gorcik.