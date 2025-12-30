Wartet in Frankfurt schon ein Endspiel auf die Eislöwen?

Dresden - Eislöwen-Stürmer Tomas Andres (29) sah man nach dem 2:5 gegen München die Enttäuschung an. Ihm bleibt aber nichts anderes übrig, als den Blick auf die Partie am Dienstag in Frankfurt zu richten.

Gegen München kassierte Tomas Andres (29) & Co. Prügel. © Matthias Rietschel

"Wir wissen, was das für ein wichtiges Spiel ist", so der 29-Jährige. Im Löwen-Duell hatten seine Dresdner bisher immer die Nase vorn: Mitte September gewann man in Hessen 6:3, Ende Oktober hieß es 4:3 in Dresden.

Zum Favoriten macht das die Eislöwen allerdings keineswegs. Frankfurt nimmt in der Formkurve wieder Fahrt auf. Der Vorletzte gewann zuletzt gegen München und lieferte sich in Bremerhaven ein enges Spiel, verlor am Ende 4:5 nach Verlängerung.

Wenn die Eislöwen den DEL-Abstieg verhindern wollen, brauchen sie Punkte und müssen gerade Frankfurt knacken.

"Wir gewinnen und bringen drei Punkte mit", meinte Andres vor der Abfahrt am Montag. "In den Duellen mit Augsburg und Ingolstadt haben wir gut gespielt. Mit der Einstellung gehen wir in die Partie."