Wartet in Frankfurt schon ein Endspiel auf die Eislöwen?
Dresden - Eislöwen-Stürmer Tomas Andres (29) sah man nach dem 2:5 gegen München die Enttäuschung an. Ihm bleibt aber nichts anderes übrig, als den Blick auf die Partie am Dienstag in Frankfurt zu richten.
"Wir wissen, was das für ein wichtiges Spiel ist", so der 29-Jährige. Im Löwen-Duell hatten seine Dresdner bisher immer die Nase vorn: Mitte September gewann man in Hessen 6:3, Ende Oktober hieß es 4:3 in Dresden.
Zum Favoriten macht das die Eislöwen allerdings keineswegs. Frankfurt nimmt in der Formkurve wieder Fahrt auf. Der Vorletzte gewann zuletzt gegen München und lieferte sich in Bremerhaven ein enges Spiel, verlor am Ende 4:5 nach Verlängerung.
Wenn die Eislöwen den DEL-Abstieg verhindern wollen, brauchen sie Punkte und müssen gerade Frankfurt knacken.
"Wir gewinnen und bringen drei Punkte mit", meinte Andres vor der Abfahrt am Montag. "In den Duellen mit Augsburg und Ingolstadt haben wir gut gespielt. Mit der Einstellung gehen wir in die Partie."
Dresdner Eislöwen: Schlägt in Frankfurt die Stunde von Tomas Andres?
Holen die Dresdner den Dreier, dann würde der Abstand auf sieben Punkte verkürzt werden. Gleichzeitig haben die Hessen eine Partie weniger. Bei einer Niederlage wächst der Abstand ans rettende Ufer weiter und beim Blick auf die nächsten Gegner wird die Lage nicht einfacher. Wird das Spiel am Dienstag zum Endspiel?
Und die Chance für Andres zu glänzen? Der Stürmer gab in der Saison zwar mit 15 Vorlagen die meisten, aber hat in 33 Partien noch nicht geknipst. 40 Schüsse gingen drüber, daneben oder wurden pariert.
Gleichzeitig gibt der Flügelflitzer derzeit richtig Gas, ist ein Grund für den Aufschwung. Gern darf er diesen krönen ...
Titelfoto: IMAGO/Matthias Rietschel