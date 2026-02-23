Nach Blitz-Abgang von Turnbull: Er wird der neue Eislöwen-Kapitän

Dresden - Mit einem 1:4 verabschiedeten sich die Eislöwen Ende Januar in die Olympiapause. Am Mittwoch geht's für den DEL-Absteiger weiter und das Team von Gerry Fleming ist beim Spitzenreiter in Köln gefordert. Läuft's da besser als zuletzt in Ingolstadt?

Niklas Postel (27) geht seit Jahren in Dresden voran und ist ab sofort der neue Kapitän. © Lutz Hentschel

Der Coach war am Montag zuversichtlich. "Wir wollen so viele Spiele wie möglich noch gewinnen", meinte er. Acht Partien stehen unter seiner Regie noch an. Dann ist auch seine Zeit in Dresden vorbei.

Dass mit Kapitän Travis Turnbull (39), Verteidiger Tariq Hammond (32) und Stürmer Andrew Yogan (34) vorzeitig drei Cracks das Team verlassen haben, sieht er sportlich.

Auf die Frage, ob noch einer (Wechselfrist bis 1. März) geht, gab's keine Antwort. Dafür, wer Turnbull ersetzt. "Postel." Niklas trug bereits in den Testspielen gegen Litvino (4:2) und Liberec (1:3) das "C".

Für den Stürmer sprach, dass "er lange schon in Dresden ist, hart arbeitet und ein gutes Standing in der Kabine" hat.