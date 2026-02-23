Nach Blitz-Abgang von Turnbull: Er wird der neue Eislöwen-Kapitän

Nach dem Abgang von Travis Turnbull haben die Dresdner Eislöwen einen neuen Kapitän gefunden. Niklas Postel übernimmt das Amt ab sofort.

Von Enrico Lucke

Dresden - Mit einem 1:4 verabschiedeten sich die Eislöwen Ende Januar in die Olympiapause. Am Mittwoch geht's für den DEL-Absteiger weiter und das Team von Gerry Fleming ist beim Spitzenreiter in Köln gefordert. Läuft's da besser als zuletzt in Ingolstadt?

Niklas Postel (27) geht seit Jahren in Dresden voran und ist ab sofort der neue Kapitän.
Niklas Postel (27) geht seit Jahren in Dresden voran und ist ab sofort der neue Kapitän.  © Lutz Hentschel

Der Coach war am Montag zuversichtlich. "Wir wollen so viele Spiele wie möglich noch gewinnen", meinte er. Acht Partien stehen unter seiner Regie noch an. Dann ist auch seine Zeit in Dresden vorbei.

Dass mit Kapitän Travis Turnbull (39), Verteidiger Tariq Hammond (32) und Stürmer Andrew Yogan (34) vorzeitig drei Cracks das Team verlassen haben, sieht er sportlich.

Auf die Frage, ob noch einer (Wechselfrist bis 1. März) geht, gab's keine Antwort. Dafür, wer Turnbull ersetzt. "Postel." Niklas trug bereits in den Testspielen gegen Litvino (4:2) und Liberec (1:3) das "C".

Erst Vaterfreuden, dann Abflug! Nächster Eislöwe verlässt Dresden
Dresdner Eislöwen Erst Vaterfreuden, dann Abflug! Nächster Eislöwe verlässt Dresden

Für den Stürmer sprach, dass "er lange schon in Dresden ist, hart arbeitet und ein gutes Standing in der Kabine" hat.

Dresden: Im Klinikum Neustadt gibt es jetzt ein Eislöwen-Familienzimmer

Eislöwen-Geschäftsführer Maik Walsdorf weihte am Montag mit Funni Wuschik das Eislöwen-Zimmer ein.
Eislöwen-Geschäftsführer Maik Walsdorf weihte am Montag mit Funni Wuschik das Eislöwen-Zimmer ein.  © Norbert Neumann

Kabine ist das Stichwort: Diese Saison wuselten 23 Kinder durch die Beine der Profis. So zahlreich war der Nachwuchs noch nie. Zuletzt brachte die Frau von Yogan eine Tochter in Dresden zur Welt.

Was liegt dann nahe? Richtig! Im Neustädter Krankenhaus gibt's jetzt ein echtes Eislöwen-Familien-Zimmer für werdende Eltern. Fußabstreicher in Blau und Weiß, Eisigel an der Tür, dazu ein Trikot vom Winterderby gegen die Eisbären und Fotos von den letzten Meilensteinen des Klubs - 1. DEL-Tor, 1. Heimspiel - sind an der Wand.

Und natürlich träumt der Nachwuchs in frischer Eislöwen-Bettwäsche die ersten Stunden. Bleibt den Müttern zu hoffen, dass sie nicht so eine schwere Geburt erleben - wie die Eislöwen bei ihrem DEL-Debüt ...

Titelfoto: Lutz Hentschel

Mehr zum Thema Dresdner Eislöwen: