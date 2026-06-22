Ein Model für die Eislöwen? Crawford wird's nicht, dafür kommt Landsmann

Dresden - Sind die Eislöwen auf der Suche nach einem Model? Der Name Crawford geistert im Zusammenhang mit dem DEL2-Klub herum. Dabei geht's zwar nicht um Topmodel Cindy, sondern um Marcus Crawford (29). TAG24 weiß, auch der spielt keine Rolle in der Kaderplanung. Ein kanadischer Landsmann hingegen schon: Ryan MacKinnon (31)!

Ryan MacKinnon (31) zeigte schon den Gegnern die Zähne und will dies auch in Dresden tun. © IMAGO/GEPA pictures

Im Forum wird er schon länger mit den Eislöwen in Verbindung gebracht. Und auch wenn der Klub die Verpflichtung noch nicht "offiziell bestätigen und dementieren" will, Insider "Rinkrat" vermeldete auf der Plattform X bereits den Deal. Dieser liegt zu 99 Prozent richtig.

Was macht MacKinnon so interessant für die Dresdner? Sportdirektor Jens Baxmann (41) suchte "einen rechts schießenden Verteidiger, der offensivstark ist".

Mit Crawford hätte er eine Granate. Für die Kansas City Mavericks schoss er in 87 ECHL-Partien 16 Tore und legte 84 auf. Aber auch MacKinnon hatte schon Top-Werte. Vor zwei Jahren spielte er beim slowakischen Klub Spisska Nova Ves (39 Partien, zehn Tore, 23 Vorlagen).

Vergangene Saison versuchte der 31-Jährige sein Glück in Österreich. Für Black Wings Linz waren es in 33 Partien magere zwei Treffer und sieben Vorlagen.

Der Klub flog in den Pre-Play-offs raus und sortierte aus – einer war der mögliche Eislöwen-Neuzugang.