05.06.2026 12:24 Eislöwen stellen nächsten Top-Transfer vor: Er soll der neue Knipser werden

Die Dresdner Eislöwen haben Adam Helewka vom österreichischen Erstligisten Villach verpflichtet.

Von Enrico Lucke

Dresden - Nachdem der Poker um die DEL-Lizenz Geschichte ist, legen die Dresdner Eislöwen die Karten auf den Tisch - was den neuen Kader angeht. Am Freitag bestätigten sie, dass Adam Helewka (30) von österreichischen Erstligisten Villach an die Elbe wechselt.

Adam Helewka (30) geht zukünftig für die Dresdner Eislöwen auf Torejagd. © IMAGO/GEPA pictures Der 30-Jährige soll der Knipser im Team werden. Zuletzt kam der Kanadier in 52 Partien auf 27 Treffer und 22 Vorlagen. Dass dies keine Eintagsfliege ist, stellte der Linksschütze für Innsbruck (28/44) und Bozen (21/28) unter Beweis. "Adam hat seine Qualitäten über viele Jahre hinweg auf höchstem Niveau unter Beweis gestellt. Er hat ausschließlich in starken Ligen gespielt und dabei konstant überzeugt", freut sich Eislöwen-Sportdirektor Jens Baxmann (41) über die Verpflichtung. "Mit seiner Spielintelligenz, seiner Erfahrung und seiner Vielseitigkeit wird er unserem Team auf und neben dem Eis enorm weiterhelfen." Dresdner Eislöwen Krefeld reicht Unterlagen für DEL ein, aber Eislöwen dürfen hoffen Allerspätestens mit der Verpflichtung ist klar - Dresden hat in der Mitte September beginnenden neuen DEL2-Saison nur ein Ziel: sofortiger Wiederaufstieg in die DEL.

Adam Helewka wollte unbedingt zu den Dresdner Eislöwen