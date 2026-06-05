Eislöwen stellen nächsten Top-Transfer vor: Er soll der neue Knipser werden
Dresden - Nachdem der Poker um die DEL-Lizenz Geschichte ist, legen die Dresdner Eislöwen die Karten auf den Tisch - was den neuen Kader angeht. Am Freitag bestätigten sie, dass Adam Helewka (30) von österreichischen Erstligisten Villach an die Elbe wechselt.
Der 30-Jährige soll der Knipser im Team werden. Zuletzt kam der Kanadier in 52 Partien auf 27 Treffer und 22 Vorlagen. Dass dies keine Eintagsfliege ist, stellte der Linksschütze für Innsbruck (28/44) und Bozen (21/28) unter Beweis.
"Adam hat seine Qualitäten über viele Jahre hinweg auf höchstem Niveau unter Beweis gestellt. Er hat ausschließlich in starken Ligen gespielt und dabei konstant überzeugt", freut sich Eislöwen-Sportdirektor Jens Baxmann (41) über die Verpflichtung.
"Mit seiner Spielintelligenz, seiner Erfahrung und seiner Vielseitigkeit wird er unserem Team auf und neben dem Eis enorm weiterhelfen."
Allerspätestens mit der Verpflichtung ist klar - Dresden hat in der Mitte September beginnenden neuen DEL2-Saison nur ein Ziel: sofortiger Wiederaufstieg in die DEL.
Adam Helewka wollte unbedingt zu den Dresdner Eislöwen
Helewka wollte unbedingt weg aus Villach und zu den Eislöwen.
Der VSV schrieb am Freitag: "Obwohl der Stürmer ursprünglich über einen Vertrag für zwei Spielzeiten verfügte, konnten sich der VSV und die Beraterseite auf eine einvernehmliche Lösung verständigen."
Weiter erklärte der Geschäftsführer Martin Winkler: "Die Verhandlungen mit der Beraterseite gestalteten sich erwartungsgemäß intensiv. Nun konnte jedoch eine wirtschaftlich tragfähige Lösung für uns erzielt werden."
Der Flügelflitzer, der auch als Center spielen kann, hofft, in Elbflorenz den richtigen Klub gefunden zu haben. "Schon bei den ersten Gesprächen mit den Eislöwen hatte ich ein sehr gutes Gefühl", so Helewka.
"Für meine Familie beginnt damit ein aufregendes neues Kapitel und für mich die Chance, Teil einer ambitionierten Organisation mit klaren Zielen zu werden."
Titelfoto: IMAGO/GEPA pictures