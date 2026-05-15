Eislöwen-Absturz nahezu besiegelt: Krefeld Pinguine wollen DEL-Lizenz

Krefeld - Die Krefeld Pinguine haben nach dem sportlichen Aufstieg in die Deutsche Eishockey Liga (DEL) die Lizenzunterlagen eingereicht und die fällige Gebühr überwiesen.

Nur bei einer Ablehnung des Pinguine-Antrags blieben die Dresdner Eislöwen in der DEL. © Robert Michael/dpa

Dies teilte der Verein zwei Tage vor Ablauf der Frist mit. Der Traditionsclub hatte im April die Meisterschaft in der zweiten Liga gegen die Kassel Huskies perfekt gemacht.

"Wir haben es gemeinsam mit vereinten Kräften geschafft, die Voraussetzungen zu schaffen, um nächste Saison in der DEL zu spielen. Dies ist eine besondere und herausragende Leistung aller alten und neuen Gesellschafter und aller Kollegen aus der Vereinsführung und der Geschäftsstelle", sagte Peer Schopp als Geschäftsführer des Clubs.

Bei einem Verzicht der Pinguine oder einer Ablehnung des Antrags durch die DEL blieben die Dresdner Eislöwen als sportlicher DEL-Absteiger Erstligist.

Die Gesellschafter lobten das große Engagement aller Beteiligten rund um den Club.