Stürmer verlässt Eislöwen endgültig und wird bei Absteiger zum Königstransfer

Dresden - Noch immer haben die Dresdner Eislöwen keine definitive Klarheit darüber, in welcher Liga sie nächste Saison spielen . Die nächste Kader-Entscheidung ist am Donnerstag aber dennoch bereits gefallen: Stürmer Andrew Yogan (34) wird sich endgültig aus der sächsischen Landeshauptstadt verabschieden.

Andrew Yogan verlässt die Dresdner Eislöwen endgültig. © Lutz Hentschel

Der US-Amerikaner verlässt den DEL-Absteiger in spe ein für allemal und schließt sich dem ESV Kaufbeuren an, wie beide Klubs am Mittag bekanntgaben.

Schon im Februar hatten sich die Wege zunächst auf Zeit getrennt. Acht Spiele vor Ende der Hauptrunde einigten sich Yogan und die Eislöwen darauf, dass der 34-Jährige die Spielzeit beim norwegischen Erstligisten Stavanger Oilers beendet.

Allerdings bestand die Möglichkeit, dass er nach der Saison nach Elbflorenz zurückkehrt. Diese Option habe man aber nun in neuen Gesprächen verworfen.

"Andrew hat in seiner Zeit in Dresden sportlich wie persönlich wichtige Impulse gesetzt und einen großen Anteil an der Meisterschaft gehabt", erklärte Eislöwen-Sportdirektor Jens Baxmann im Zuge des Abschieds.

Yogan war im Sommer 2024 aus Regensburg nach Dresden gewechselt und hatte mit 19 Toren und 24 Vorlagen in 37 Hauptrundenspielen sowie sieben Treffern und zwölf Assists in 17 Play-off-Partien wesentlichen Anteil am Dresdner Aufstieg in die DEL.

"Ich bin dem Klub dankbar für die Unterstützung und die Verbindung, die wir in Dresden aufgebaut haben. Ich nehme viele positive Eindrücke mit und wünsche dem Standort und allen Fans nur das Beste", erklärte der Linkshänder selbst.