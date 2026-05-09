Eislöwen testen gegen Ösi-Erstligisten! Ein Fingerzeig für die neue Saison?

Dresden - Offiziell sind die Dresdner Eislöwen noch erstklassig. Ob's so bleibt, entscheidet sich womöglich am 17. Mai . Parallel plant der sportliche DEL-Absteiger erstklassige Testspiele.

In dieser Arena spielt Villach und dies sogar schon in der Euro Hockey League (EHL) gegen schwedische Top-Clubs. © imago/GEPA

Am 19. August rollt der Teambus mit den Cracks von Bo Subr (45) Richtung Slowenien. Kurz vor der Grenze stoppt der Tross in Villach. Beim (Noch-)Team von Adam Helewka (30).

Der Stürmer wird wohl an die Elbe wechseln und seinen Vertrag beim österreichischen Erstligisten auflösen. Ist das Testspiel am 21. August Teil des Deals? Zudem ist auf der "Rückfahrt" ein weiteres Spiel gegen einen Ösi-Erstligisten in Planung.

Warum haben die Eislöwen solche Top-Gegner? Planen sie insgeheim doch mit der DEL? "Für uns ist die Reise eine wichtige Erfahrung innerhalb der Vorbereitung. Gerade Spiele gegen internationale Gegner geben uns noch einmal andere Eindrücke und Herausforderungen", so Sportdirektor Jens Baxmann (41). "Gleichzeitig ist so ein Trip auch für den Teamgeist wertvoll, denn so eine gemeinsame Reise stärkt den Zusammenhalt und fördert die mannschaftliche Entwicklung."

Bis dahin ist klar, in welcher Liga die Eislöwen spielen. Vom DEL2-Meister und potenziellen Aufsteiger Krefeld kommen immer noch keine klaren Aussagen.