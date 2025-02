Eislöwen-Anhänger kontra LED-Bande: "Fankultur braucht Freiraum!"

Dresden - Sportlich läuft's bei den Eislöwen, da verwunderte eine Aktion in der Nordkurve im Spiel gegen Krefeld am Sonntag. Sie wirft die Frage auf: Gibt's hinter den Kulissen ausgerechnet in der Top-Saison richtig Ärger zwischen Geschäftsführer Maik Walsdorf und den Fans?