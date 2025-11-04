Erster DEL-Klub feuert Trainer! Droht Eislöwen-Coach Sundblad dasselbe Schicksal?

Die Frankfurter Löwen haben mit Tom Rowe als erster DEL-Klub der Saison ihren Trainer entlassen. Folgen die Dresdner Eislöwen auf dem Fuß?

Von Enrico Lucke

Dresden - "Wir haben viel zu tun", meinte Eislöwen-Coach Niklas Sundblad (52) nach der 1:6-Pleite in Straubing mit Blick auf die Länderspielpause. Sein Ziel ist trotz der Roten Laterne klar: "Wir wollen nächste Saison auch in der DEL spielen." Heißt: mindestens 13. statt 14. Platz!

Eislöwen-Coach Niklas Sundblad (52, M.) sieht die Fehler seiner Spieler, aber er glaubt an sie und an das Ziel: Klassenerhalt. © Thomas Heide 17 von 52 Partien sind absolviert und die Frage steht im Raum: Kann der 52-Jährige das Projekt Klassenerhalt erfolgreich zu Ende führen? Sundblad hat in Dresden viel erreicht. Als er in der Saison 2023/24 kam, verhinderte er den Abstieg in die Oberliga und ein Jahr später stieg sein Team auf. Die Vorzeichen sind diesmal allerdings andere. Das Kernproblem des Schweden: 2023 konnte er in der DEL2 einige neue Spieler holen, um die Mannschaft zu verstärken. Im Oberhaus hat er allerdings nur noch zwei Lizenzen für Spieler. Sundblad muss also mit dem Team arbeiten, was er hat. Dresdner Eislöwen Ein Torwart-Problem haben sie nicht! Eislöwen-Pleite vor der Länderspielpause Nach dem Sieg am Freitag gegen Frankfurt meinte "Sundy": "Ich glaube an meinen Kader." Aber glauben Sportdirektor Matthias Roos (45) und Geschäftsführer Maik Walsdorf an die Kombination Team/Trainer?

Eislöwen-Sportdirektor Matthias Roos (45) steht in Dresden vor einer schwierigen Aufgabe. Geht er diese mit Niklas Sundblad gemeinsam an? © Lutz Hentschel

Bei den Dresdner Eislöwen stehen "interne Gespräche" an

Tom Rowe (69) ist nicht länger Trainer der Frankfurter Löwen. Ziehen die Eislöwen nach? © imago/eibner Zumindest wurde ein Gespräch zum Ligastart von Dienstag auf nächste Woche verschoben. Grund: "Diese Woche stehen einige interne Gespräche an. Darin sollen alle relevanten Punkte besprochen werden", hieß es vonseiten des Klubs. Auch, ob eine Trainer-Entlassung nötig ist? In Frankfurt wurde Coach Tom Rowe (69) nach einem sehr enttäuschenden ersten Saisonviertel "mit sofortiger Wirkung freigestellt". In Dresden wäre dies maximal ein neuer Impuls. Das Problem ist und bleibt das Team. Zu alt, gedanklich zu langsam in der Defensivarbeit, teilweise nicht DEL-tauglich. Dresdner Eislöwen Fan-Frust bei den Eislöwen nach 1:5 gegen Ice Tigers: "Wir wollen Euch kämpfen sehen!" Sundblad verliert trotz der Mammutaufgabe nicht seinen Optimismus. "Wir brauchen die Pause jetzt. Müssen Energie tanken und einen Weg finden, mehr Spiele zu gewinnen", so der Coach. Woran will er arbeiten? "An fast allem", so Sundblad. "Struktur in der Defensive, mit der Scheibe, Zweikämpfe." Aber erst mal haben die Spiele ein paar freie Tage ...

