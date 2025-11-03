Ein Torwart-Problem haben sie nicht! Eislöwen-Pleite vor der Länderspielpause

Straubing - Die Eislöwen hatten keins und haben kein Goalie-Problem. Dies wurde in Straubing beim letzten Spiel vor der Länderspielpause deutlich, obwohl es am Ende 1:6 (0:2, 1:3, 0:1) stand.

Dresdens Goalie Jussi Olkinuora (34) hatte richtig viel zu tun, aber zaubern kann auch der Olympiasieger nicht. © IMAGO/Eva Fuchs

An Dresdens Goalie Jussi Olkinuora, der teilweise in der Anfangsphase saustark parierte, lag es nicht wirklich. Der Finne gab sein bestes - wie bis Anfang Oktober Julius Hudacek - aber bei den Zuordnungs-Problemen seiner Vorderleute ist jeder Schlussmann machtlos.

Ein Beispiel aus dem Tigers-Duell gefällig? Es lief die 8. Minute. Alex Green bekam die Scheibe an der blauen Linie. Normalerweise war Andrew Yogan zuständig, doch der Eislöwe stand zu weit weg.

Die restlichen Dresdner orientierten sich nach links - wie Olkinuora. Der Weltmeister und Olympiasieger sah da wenig. Die rechte Seite musste er aufmachen. Green mit dem Auge, Schuss, 0:1.

Klar, Straubing ist nicht umsonst gerade DEL-Spitzenreiter, aber die Gegentore der Dresdner fallen zu einfach.