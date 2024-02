Eislöwen halten die Mini-Chance auf die Pre-Play-offs am Leben

Ravensburgs Pawel Dronia musste bereits nach 31 Sekunden verletzt vom Eis gebracht werden. © Lutz Hentschel

Dafür braucht es am Freitag eine ähnlich kämpferische Leistung und wieder drei Punkte, so wie vor 3878 Fans in der Dresdner Eishalle am heutigen Sonntag.

"Das erste Drittel war vielleicht das beste bisher, seitdem ich da bin. Vor allem, wie wir die Scheibe im Spielaufbau bewegt haben, war gut", lobte Coach Niklas Sundblad sein Team.

Das kämpfte und arbeitete ohne Unterlass - und ohne Rücksicht auf Verluste.

Das bekamen auch die Gäste auf unschöne Art zu spüren, auch wenn jegliche Absicht bei den Aktionen auszuschließen war.



Nach 31 Sekunden musste Ravensburgs Pawel Dronia mit der Trage vom Eis gebracht werden, er verdrehte sich an der Bande unglücklich das Knie.

In der 15. Minute musste auch Lukas Mühlbauer nach einem Check mit Verdacht auf Rippenbruch runter.