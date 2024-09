Eislöwen hoffen gegen Pinguine auf Wiedergutmachung

Krefeld - Nach dem 0:7 in Selb sind die Dresdner am heutigen Freitag (19.30 Uhr/Sportdeutschland TV) in Krefeld. Gegen den Aufstiegskandidaten von Coach Thomas Popiesch (59) wollen die Eislöwen keine zweite Niederlage in Folge kassieren ...

Thomas Popiesch ist heiß auf das Duell mit Dresden. © IMAGO/Gawlik

Auch die Spielweise von Sundblad ist ihm alles andere als neu. "Haben in seiner Zeit in Schwenningen bereits gegeneinander gearbeitet. Ich weiß, wie er spielt. Er will aggressives Eishockey im Fünf gegen Fünf und in Unterzahl. Darauf müssen wir uns einstellen", so Popiesch.

"Allerdings geht es in den ersten zehn, zwölf Spielen der Saison nicht so sehr um den Gegner, das Team muss sich erst finden."

Dies sieht auch Sundblad so, hat aber festgestellt, "dass Thomas anders als in Bremerhaven spielt - nicht so zurückhaltend".

Popiesch ist vorm Spiel nicht besonders aufgeregt, weil es sein Ex-Club ist. "Das war emotionaler, als ich 2016 mit Bremerhaven in Dresden zum ersten Mal war", räumt der 59-Jährige ein.