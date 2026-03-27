Eislöwen können Eigengewächs Hendreschke halten: "Macht mich stolz, das Trikot zu tragen"

Dresden - Jung, bissig, Torriecher! Noch vor wenigen Wochen wollte Ricardo Hendreschke (23) gegenüber TAG24 nichts zu seiner Zukunft sagen . Der 23-Jährige stürmte in den vergangenen Jahren regelrecht in die Herzen der Eislöwen-Fans . Die wurden mit einer Top-Nachricht am Freitag in der Arena in die Sommerpause geschickt ...

Ricardo Hendreschke (23) bleibt den Dresdner Eislöwen treu. © Lutz Hentschel

"Der Stürmer hat seinen Vertrag bei den Blau-Weißen verlängert und bleibt damit auch in der kommenden Saison Teil des Teams", hieß es, nachdem sein DEL-Heimtrikot versteigert wurde.

Die Anhänger waren begeistert. Und Hendreschke meinte: "Ich freue mich sehr, weiterhin Teil der Eislöwen-Familie zu sein. Dresden ist meine Heimat. Es macht mich stolz, das Trikot zu tragen. Ich bin hier groß geworden und habe die Chance bekommen, mich zum Profi zu entwickeln."

Coach Andreas Brockmann (58) ließ Hendreschke in der Saison 2021/22 erstmals DEL2-Luft schnuppern.

Fünf Spiele absolvierte der Linksschütze damals, eine Saison später waren es bereist 28 und er schoss drei Tore und legte fünf auf. Stück für Stück durfte der Dresdner lernen. Zuletzt gehörte er sogar in der DEL zum Powerplay der Löwen und hatte zwölf Minuten Eiszeit pro Partie.

Ein Fingerzeig, dass die Verantwortlichen an Hendreschkes Talent glauben und mehr von ihm fordern.