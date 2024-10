Eislöwen mit Rumpfteam nach Freiburg: "Kader ist groß genug"

Freiburg - Eislöwen -Geschäftsführer Maik Walsdorf schaute sich am Sonntag das erste Drittel gegen Weiden auf der Pressetribüne an. Und schon vorm ersten Bully sagte er den derzeitig entscheidenden Satz: "Wenn nur mal alle spielen könnten!"

Top-Stürmer Andrew Yogan bekam im Training von Mitch Wahl einen Check und ist verletzt, die Verteidiger Oliver Granz, Tariq Hammond, Bruno Riedl, Samuel Schindler und Simon Karlsson werden wohl auch nicht die Reise in den Breisgau zu den Freiburger Wölfen antreten können.

Die Liste der angeschlagenen und verletzten Spieler ist bereits am sechsten Spieltag lang gewesen. Kapitän Travis Turnbull laboriert noch an seiner Gesichtsverletzung vom Selb-Spiel.

Eislöwen-Geschäftsführer Maik Walsdorf. © Lutz Hentschel

Was ihn jedoch etwas wurmt, scheint die Leistung von Führungsspielern wie Dane Fox und Drew LeBlanc zu sein.

Von ihnen fordert er mehr. Beide kommen aktuell auf ein Tor und drei Vorlagen. Etwas mau, gerade wenn man bedenkt, wie viele Abschlüsse sie haben. Ist dies noch eine Frage der Präzision?

In Freiburg können sie am heutigen Mittwoch zeigen, dass es besser geht. Dem Coach ist vor allem wichtig, "dass wir im ersten Drittel richtig in Schwung kommen und die Beine bewegen".

Der Kasten wird diesmal von Janick Schwendener gehütet, im Derby am Freitag im Sahnpark wird Danny aus den Birken halten.