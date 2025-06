Eislöwen rüsten weiter auf: Er ist Neuzugang Nummer sechs

Dresden - Grillen oder gegrillt werden - das ist die Frage bei den Eislöwen in der kommenden DEL-Premieren-Saison. Wenn alles klappt, gibt's kommende Woche die Lizenz und zum Grillfest am kommenden Freitag ab 18 Uhr an der Arena den nächsten Neuzugang zum Anfassen und Ausquetschen.