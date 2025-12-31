Pleite zum Jahresabschluss im Kellerduell: Eislöwen brauchen 2026 ein Wunder

Frankfurt am Main - "Wir haben noch zwanzig Minuten, müssen mehr Scheiben zum Tor bringen und für mehr Verkehr sorgen", meinte Eislöwen-Kapitän Travis Turnbull vorm bitteren Gang in die Kabine nach dem Mitteldrittel bei den Löwen in Frankfurt am Main.

Frankfurts Ty Glover (l.) erzielte nicht nur das 1:0 für die Gastgeber, er ließ den Dresdnern um Emil Johansson auch keine Chance im Zweikampf. © imago/Beautiful Sports

Aber trotz der Worte des Rudelführers verloren die Dresdner Eislöwen das so wichtige Duell Letzter gegen Vorletzter der DEL. Durch das 0:3 (0:1, 0:2, 0:0) haben die Hessen jetzt 13 Punkte Vorsprung auf Dresden und noch ein Spiel mehr vor der Brust.

Was hätten Turnbull & Co. am letzten Spieltag des Jahres 2025 besser machen müssen? Die wenigen Chancen konsequent nutzen, Zweikämpfe gewinnen, die Scheiben einfacher aus dem eigenen Drittel spielen, Fehlpässe vermeiden und ein cleveres Powerplay spielen.

Richtig - die alten Probleme kamen im Löwen-Duell plötzlich zum Vorschein. Eine Frage der Müdigkeit nach den vielen Spielen?

Beispiel gefällig? Acht Minuten waren von der Uhr. Die Eislöwen in Überzahl und Austin Ortega sah Rourke Chartier. Pass, aber die Scheibe ging drüber.