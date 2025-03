Eislöwen voll im Soll: Sahnetag von Keeper aus den Birken!

Selbst die vielen Unterzahl-Situationen im ersten Drittel meisterten sie locker. Als sie zu Beginn des Mittelabschnitts wieder mal einer mehr auf dem Eis waren, schlug Drew LeBlanc zu. Die Eislöwen gewannen das Bully vorm Rosenheimer Tor. Die Scheibe kam per Schuss auf Oskar Autio.

Die mitgereisten Dresdner Anhänger hatten dagegen ihren Spaß. Ihr Team wurde zwar mit einem Pfeifkonzert begrüßt, aber davon ließen sich Travis Turnbull & Co. nicht stören. Clever und routiniert spielten sie ihr Ding runter.

Es waren eher kleine Raketen, die den Olympia-Zweiten von 2018 nicht wirklich in Bedrängnis brachten. Und so sangen einige Starbull-Fans: "Wir wollen euch kämpfen sehen."

Allerdings gehört auch zur Wahrheit dazu, dass die Gastgeber zum Leidwesen ihrer 5022 Fans in der ausverkauften Arena offensiv kein Feuerwerk abbrannten.

Voll fokussiert! Eislöwen-Goalie Danny aus den Birken machte ein Superjob. © IMAGO/Johannes Schmidt

Hatte er zuvor die Worte von seinem Teamkollegen bei Sportdeutschland-TV gehört? Yannick Drews meinte zur Pause: "Die Specialteams werden das Spiel entscheiden. Wir müssen weg von der Strafbank bleiben. Für viel Verkehr vorm Tor sorgen, die Scheiben vors Tor bringen und geduldig weiterspielen - dann fällt schon eine rein."

In der 46. hätte Tomas Andres die Partie entscheiden können.

Begleitet von zwei Starbulls-Spielern marschierte er auf Autio zu, aber sein Heber ging unter Bedrängnis an die Latte. Dresden spielte defensiv clever die Partie runter.

Knapp zwei Minuten vorm Ende nahmen die Hausherren eine Auszeit. Die Fans forderten: "Ausgleich!" Autio ging vom Eis.

Und da netzte Dane Fox (59.) ins leere Tor ein - 2:0. Somit steht es auch in der "Best of seven"-Serie 2:0 nach Siegen und die Fans skandierten: "Auswärtssieg!"