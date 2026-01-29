"Für alle sehr frustrierend": Eislöwen hoffen zum Abschied auf gutes Spiel in Ingolstadt

Ingolstadt - Neun der vergangenen zehn Partien verloren, bereits 176 Gegentore kassiert und am Dienstag (Bullyzeit 19.30 Uhr) wartet der Tabellen-Vierte in Ingolstadt. Verabschieden sich die Eislöwen mit Anstand beim ERC?

Travis Turnbull (39) redet öffentlich derzeit wenig. Er ist gefrustet. © imago/eibner

So schnell dürften die Dresdner nicht mehr beim Meister von 2014 aufschlagen. In der kommenden Saison heißt es für die Eislöwen wieder DEL2 statt DEL. "Die vergangenen Spiele waren ergebnistechnisch nicht das, was wir uns vorgestellt haben", räumt Kapitän Travis Turnbull (39) ein.

Für den 39-Jährigen dürfte es ein besonderes Abschiedsspiel in Bayern werden. Mit Ingolstadt wurde er Meister, gegen den Ex-Klub erzielte er in dieser Saison eines seiner lediglich fünf Tore und gegen den ERC holte sein Team immerhin vier Punkte aus bisher drei Duellen.

Aber um wieder was Zählbares einzufahren, muss die Scheibe ins gegnerische Netz. Der Capitano traf zuletzt am 2. Januar in Mannheim. Allerdings ist er längst nicht mehr der Torjäger - es ist auch nicht seine Rolle in Reihe vier oder drei. Doch wer soll den Job am Dienstag machen?

C.J. Suess (31) half beim 3:2-Sieg gegen Ingolstadt zuletzt mit einem Treffer und hat in den vergangenen zwölf Partien dreimal eingenetzt. Der als Knipser verpflichtete Trevor Parkes (34) wartet seit 15 (!) Spielen auf seinen Torjubel. Dane Fox (32), Goldhelm der DEL2-Meistersaison, hat wie Parkes magere acht Buden in der Saison und traf zuletzt am 23. Dezember gegen Straubing.