Crasht Ravensburg heute die Party? Eislöwen wollen den Sack zumachen

Ravensburg - Die CHG Arena in Ravensburg war am Donnerstagvormittag bereits ausverkauft. Unter den 3418 Zuschauern werden am Freitag (Bullyzeit 20 Uhr) viele Eislöwen-Fans sein. Erleben die den größten Erfolg der Vereinsgeschichte?

Über 200 Fans werden am Freitag die Reise nach Ravensburg antreten, um das Team zu unterstützen. © Lutz Hentschel

"Wir haben für den Gästeblock 150 Tickets und dazu haben sich noch einige im freien Verkauf Karten gesichert. Ich rechne mit 200 Dresdnern", so der Eislöwen-Fanbeauftragte Lars Stohmann.

Der Aberglaube ist allerdings überall so groß, dass keiner das Wort Aufstieg in den Mund nehmen will.

Die Fakten sprechen allerdings dafür. In der Finalserie "Best of Seven" führen die Eislöwen mit 3:1 nach Siegen. Sie brauchen also nur noch einen Erfolg, um den Sack zuzumachen.

"Wir fokussieren uns aufs nächste Spiel", blieb Dresdens Coach Niklas Sundblad (52) bei seinem Weg, alles Schritt für Schritt zu tun. Er lobte auch den Auftritt seines Teams beim 4:0-Sieg am Mittwoch: "Es war eine sehr, sehr gute Leistung."