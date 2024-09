Er ist zurück! Danny aus den Birken hütet heute das Eislöwen-Tor

Am Freitag steht Danny aus den Birken (39) im Eislöwen-Tor. Ob er am Sonntag in Selb auch aus dem Bus steigt, ist offen. © Lutz Hentschel

"Kaufbeuren steht ganz gut hinten mit fünf Mann - eine Beton-Defensive. Sie sind gut organisiert. Es wird eine Herausforderung für uns. Wir sind gut vorbereitet", so der Coach. Durch ein schnelles Umschaltspiel hofft er, dass die Joker gesprengt werden.



"Wir wollen unseren Fans zeigen, dass wir auch daheim drei Punkte holen können", so Sundblad. Der Schwede ist froh, dass er auf Rückkehrer zählen kann: "Verteidiger Simon Karlsson (31) ist dabei und Stürmer Tomas Andres (28). Im Tor wird Danny aus den Birken (39) stehen."

In welchem Rhythmus will Sundblad seine Goalies einsetzen? "Ich habe keinen Rhythmus, werde das für jeden Spieltag entscheiden. Es kann immer etwas passieren", so der Coach vielsagend. Er weiß zu gut, dass Danny und Janick Schwendener (32) in Top-Form sind und ihre Stärken haben.

Zudem hat Sundblad mit Paul Stocker einen guten Back-up für beide in der Hinterhand. Der 19-Jährige wird im Spiel immer die Nummer zwei sein, sonst müsste noch ein "Ü24"-Spieler mehr auf der Tribüne sitzen. Und Stocker kann einspringen. Im Testspiel gegen Regensburg bekam er 30 Minuten und war überragend.