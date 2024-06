Er bleibt an Bord! Eislöwen-Goalie verlängert, sein Konkurrent verrät's

Am Ende des Videos klingelte sein Handy und der Schweizer freute sich, dass der Anrufer auch in der kommenden Saison in Dresden ist. Es folgte ein Schwenk zu aus den Birken, der sein Handy wegsteckte. Clever gemacht, Löwen!

Auf der Torhüter-Position hat Matthias Roos (44) für die kommende Saison keine Sorgen. © Lutz Hentschel

"In einer sportlich schwierigen Saison war die Nachverpflichtung von Danny zum Jahreswechsel eine wichtige Entscheidung. Mit seiner Ruhe und Erfahrung ist er insbesondere in den Playdown-Spielen gegen Selb ein entscheidender Faktor gewesen", so der Sportliche Leiter Matthias Roos.

"Daher hatte seine Vertragsverlängerung auch Priorität in unserer Kaderplanung. Mit Janick und Danny stehen uns zwei erfahrene Torhüter zur Verfügung, die in positiver Konkurrenz zueinanderstehen und sich im Training gegenseitig pushen werden."

Und warum ließ sich der 39-Jährige nochmal überreden, für eine weitere Saison täglich die gut 20 Kilo schwere Ausrüstung zu tragen?

"Es ist der schönste Job der Welt für mich. Ich habe Spaß am Eishockey und will weitermachen", gesteht der Olympia-Zweite von 2018, der eigentlich im vergangenen Sommer seine Ausrüstung in die Ecke gelegt hatte.

"Es würde mir sehr schwerfallen, aufzuhören und von den Eislöwen gab es das Interesse, mit mir weiter zusammenzuarbeiten. Wir hatten ein tolles Team in der letzten Saison, das hat Spaß gemacht. In der neuen Saison haben wir uns höhere Ziele gesteckt und wir können viel erreichen, wenn wir uns weiter verstärken und da weitermachen, wo wir aufgehört haben", glaubt aus den Birken.