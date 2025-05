Historischer Sieg: Dresdner Eislöwen steigen erstmals in die DEL auf, Düsseldorf steigt ab

Dresden - Es war 22.52 Uhr am Dienstagabend in Ravensburg. Die Schlusssirene in der CHG-Arena ertönte und Eislöwen-Kapitän Travis Turnbull (38) warf die Handschuhe und den Helm in die Luft, fiel sich mit den Teamkollegen in die Arme. Die 200 mitgereisten Eislöwen-Fans in der Halle und Tausende beim Public Viewing feierten. Tränen flossen. Es ist vollbracht! Dresden hat mit dem 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)-Erfolg nach Verlängerung den vierten Sieg im entscheidenden siebten Spiel in der DEL2-Finalserie gegen die Ravensburg Towerstars erkämpft, ist Meister und darf in die DEL aufsteigen. Gleichzeitig ist damit der Abstieg von Traditionsklub Düsseldorfer EG besiegelt.