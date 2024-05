Wiedersehen mit alten Bekannten: Zwei Ex-Eislöwen steigen in DEL2 auf!

Im Dress von Weiden zeigte Maximilian Kolb (26) wieder sein Können - bis zur schweren Beinverletzung. © IMAGO/Hafner

Zumindest in der DEL2. Mit Weiden machten beide jetzt den Aufstieg aus der Oberliga perfekt. Was haben sich die Dresdner Anhänger geärgert, dass die zwei nach der Saison 2022/23 zu den Blue Devils gewechselt waren.

Deshalb geriet Eislöwen-Sportdirektor Matthias Roos (44) von Anfang an hart in die Kritik. Noch auf der Abschlussveranstaltung der verkorksten und abgelaufenen Saison wurde ihm dies zum Vorwurf gemacht. Zu Recht?

Gerade Kolb war in der Abwehr eine Macht und dies hat er auch in der Oberliga gezeigt. Er legte 33 Tore auf und schoss sechs. Er hat somit großen Anteil an der starken Hauptrunde der Oberpfälzer.

Beim Aufstiegskampf fehlte der 26-Jährige fast komplett, nachdem er sich im Achtelfinale gegen Herne Anfang März schwer am Bein verletzt hatte. Am Ende war "Kolbo" bei der Feier und dem Abschlussbild aber dabei.

Und Filin hat endlich mal wieder sein Können rausgeholt. Bei 172 Schüssen aufs gegnerische Gehäuse ging 29-mal die Scheibe rein, dazu kam er auf 57 Vorlagen - wenn er diese Qualität nur in Dresden gezeigt hätte. Im Eislöwen-Dress kam er zusammen auf 29 Punkte (14 Tore/15 Vorlagen). An der anderen Liga allein kann dies nicht liegen.