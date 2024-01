Florek und Turnbull sind da! Dresdner Eislöwen verlieren aber ohne sie

Beim 1:2 war Eislöwen-Goalie Janick Schwendener (31, r.) die Sicht genommen worden. © IMAGO/Maximilian Ris

Das Team vom neuen Coach Niklas Sundblad (51) hatte am Sonntag in Ravensburg nicht schlecht gespielt, aber am Ende zählt nur das 1:3 (1:1, 0:1, 0:1). Und der erste Treffer der Gastgeber war eine Blaupause für Fehler der Saison.

Vier Minuten lief gerade die Uhr runter, da stand Sam Herr rechts völlig frei, weil alle Dresdner sich auf die Scheibe konzentrierten. Die hatte Robbie Czarnik (33) und der passte meisterlich auf Herr.

Gut eine Minute später die Dresdner im Glück. Nico Pertuch (18) bekam einen Querpass vom Mitspieler, überrascht davon schob der Goalie die Scheibe nach vorn. Da stand Yannick Drews (26) -1:1. Das 1:2 bei 3:5-Unterzahl passiert. Löwen-Goalie Janick Schwendener (31) war die Sicht genommen, Czarnik traf.

Als Schwendener eine Minute vorm Ende seinen Kasten verließ, war Charlie Sarault (31) zur Stelle.

Sundblad: "Mit unserem Start war ich nicht zufrieden, aber dann kämpfen wir uns zurück. Die Jungs machen ein gutes Spiel, viel Druck. Wir müssen nur weiter hart arbeiten und zum Tor gehen."