Geiler Trip für 600 Sonderzug-Fahrer: Eislöwen rupfen Adler

Mannheim - "Eine Zugfahrt, die ist lustig. Eine Zugfahrt, die ist schön", hieß es nicht immer, wenn die Eislöwen -Fans in den vergangenen Jahren unterwegs waren. Aber am Freitag passte es perfekt. Die 600 Anhänger, die sich gegen 11 Uhr mit der Schweizer Centralbahn in Richtung Mannheim aufmachten, durften es richtig krachen lassen nach dem 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)!

Kurz nach 18 Uhr kamen die Anhänger in Mannheim an. © privat

Weil ihr Team an das Wunder vom Klassenerhalt offensichtlich glaubt. "So spielt keine Mannschaft, die sich selbst abgeschrieben hat", merkte der MagentaSport-Kommentator.

Dresden legte los wie die Feuerwehr und brachte die Adler ins Kreisen. Diese Anfangsphase wurde gekrönt von Ricardo Hendreschke. Der Eislöwen-Stürmer (8.) fasste sich ein Herz. Lief mit der Scheibe an der Kelle auf der linken Seite durch, vernaschte zwei Mannheimer und hatte hinterm Adler-Kasten das Auge für David Suvanto. Schuss, Tor, 1:0.

Die mitgereisten Fans sangen: "Auf geht's Löwen - kämpfen und siegen." Das erhörten ihre Lieblinge.

Den Ausgleich durch Zachary Solow (12./Überzahl) steckten sie weg. C.J. Suess (19.) brachte sie wieder in Front. Anthony Greco (22.) gelangt kurz nach der Pause das 2:2, aber Alec McCrea (24.) gab die Antwort.